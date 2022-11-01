В Ростове с 7 ноября ограничат автодвижение по Пушкинской

Между Газетным переулком и проспектом Семашко начнут обустраивать водопроводный ввод. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на участке улицы Пушкинской возле дома № 97 с понедельника, 7 ноября, ограничат движение, сообщает департамент транспорта города.

Между Газетным переулком и проспектом Семашко начнут обустраивать водопроводный ввод и канализационный выпуск для нового жилого комплекса на Пушкинской.

Работы будут вестись две недели, до 24 ноября.

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