Донские депутаты отправили внедорожник на передовую в ЛНР

Донские депутаты отравили внедорожник на передовую в ЛНР. Фото: "Единая Россия"

Депутаты донского Законодательного собрания отправили внедорожники для подразделения Народной милиции ЛНР . Об этом рассказал председатель парламента Ростовской области Александр Ищенко.

- Мы продолжаем передавать помощь тем, кто выполняет воинский долг на Донбассе. Среди них есть наш коллега - Максим Гелас, он сейчас проходит службу в ЛНР. Для него и его однополчан передали то, что требуется на передовой, - сообщил Александр Ищенко .

Сам же Максим Гелас уверяет, что все полученное поможет решить некоторые боевые задачи.

Ранее бойцы уже получали от донских депутатов квадрокоптеры, миноискатель и комплекты формы.

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Депутаты обязаны его регулярно наблюдать.