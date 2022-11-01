Для ликвидации свалки на Николаевском шоссе в Таганроге выделили более 920 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге ищут подрядчика, который ликвидирует свалку на Николаевском шоссе. На эти нужды планируется потратить 920,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Таганрога. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 16 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по ликвидации несанкционированной свалки и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Подрядчик уберет все твердые коммунальные отходы, выходящие за рамки полигона.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Выполнение работ разбито на восемь этапов. Полностью свалка должна быть убрана к концу 2030 года.

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Средства выделят из местного бюджета.