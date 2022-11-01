В Боковском районе прокуратура помогла донской семье получить положенное по закону жилье. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Боковском районе Ростовской области местная семья смогла получить долгожданное жилье после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что семья заявительницы стояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилья по договору соцнайма вне очереди. Их прошлый дом признали непригодным для проживания. Но районная администрация в течение шести лет не предоставляла им положенного жилого помещения.

- Прокуратура внесла главе администрации представление, в суд был направлен иск об обязании органа местного самоуправления предоставить семье благоустроенное жилье, - сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил иск. Сейчас исполнение решения контролируется прокуратурой.

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