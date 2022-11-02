Донская прокуратура заставила сельскую администрацию привести в порядок дороги по маршруту школьного автобуса. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В донском сельском поселении прокуратура заставила привести в порядок дороги, проходящие по школьному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители после поступившего обращения проверили соблюдение закона в сфере безопасности дорожного движения и выявили нарушения. Так, дороги, находящиеся на маршруте школьного автобуса в Лозновском сельском поселении, находились в ужасном состоянии. На проезжей части было множество ям и выбоин, не была нанесена разметка, а по краю дороги не стояло ни одного дорожного знака. Это создавало опасность и угрожало жизни и здоровью как водителей и пассажиров, так и пешеходов. Но местная администрация долгое время не обращала внимания на состояние этих дорог.

- Прокуратурой главе администрации Цимлянского района внесено представление, - отмечается в сообщении.

После того, как оно было рассмотрено, все дороги были приведены в порядок.

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Виновник привлечен к административной ответственности.