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НовостиОбщество2 ноября 2022 5:04

В Орловском районе центр соцобслуживания оборудуют пандусами и поручнями для инвалидов

Нарушения были выявлены донской прокуратурой
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Орловском районе центр соцобслуживания оборудуют пандусами и поручнями для инвалидов.

В Орловском районе центр соцобслуживания оборудуют пандусами и поручнями для инвалидов.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Орловском районе прокуратура провела проверку в «Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» после поступления обращения. Правоохранители выявили нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в здании нет пандусов и поручней для людей с ограниченными из-за плохого зрения возможностями. Кроме того, отсутствовала кнопка вызова работников.

Директору центра было внесено представление. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранили.

- По постановлению прокурора директор привлечена судом к административной ответственности. Ей предстоит оплатить штраф, - рассказали в ведомстве.

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