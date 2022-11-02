Василий Голубев проинспектировал работы по обновлению соцобъектов в Песчанокопском районе. Фото: телеграм-канал Василия Голубева.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проверил, как ведутся работы по обновлению социальных объектов. Об этом он сообщил в свое телеграм-канале.

- Побывал в самой большой школе района, где прошел капремонт, посмотрел, как идет благоустройство общественных территорий - закладка новых скверов и обновление существующего парка, - написал глава региона.

Василий Голубев отметил, что местные жители в этом районе очень инициативные, в особенности, молодежь. Сейчас в муниципалитете отремонтирован патриотический центр, где всегда множество ребят. Также по частной инициативе в селе идет развитие общественно-спортивного кластера.

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