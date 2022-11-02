В Таганроге на Дзержинского высадили розы на месте украденных

Дополнительные саженцы понадобились, чтобы заполнить пустые места на клумбах. Фото: пресс-служба гордумы Таганрога.

В Таганроге 1 ноября на разделительной полосе на улице Дзержинского, от Привокзальной площади до улицы Ивана Голубца, высадили порядка 700 кустов роз. Об этом сообщает пресс-служба гордумы Таганрога.

Саженцы выделены по запросу председателя гордумы – главы города Таганрога, депутата 20-го округа Инны Титаренко. Высаживать розы осенью на улице Дзержинского стало доброй традицией. В 2022 году дополнительные саженцы понадобились, чтобы заполнить пустые места на клумбах, появившиеся в результате варварского отношения к растениям.

Инна Титаренко выразила надежду, что жители города отнесутся к проделанной работе с уважением и не станут «прореживать» клумбу.

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