Жителям Ростова рассказали, в каких районах подешевели квартиры в новостройках

Понижение цен на квартиры зафиксировали в пяти районах города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре 2022 года эксперты Ростова-на-Дону отметили изменение стоимости жилья в новостройках. В большинстве случаев речь идет о понижении цен в среднем на 0,13%, сообщает Domostroydon.ru.

Ситуация по отдельным территориям в донской столице выглядит следующим образом:

Ворошиловский район - в сентябре за квадратный метр брали 109,9 тысячи рублей, в октябре - 108,9 тысячи

Железнодорожный район - 93,5 тысячи рублей против 93,3 тысячи рублей

Кировский район - 140,3 тысячи рублей в сентябре и 138,9 тысячи рублей в октябре

Ленинский район - 145 тысяч рублей в сентябре, 145,1 тысячи в октябре

Октябрьский район - 104,7 тысячи рублей в сентябре, 101,1 тысячи рублей в октябре

Первомайский район - 97,5 тысячи рублей в сентябре, 96,9 тысячи рублей в октябре

Пролетарский район - 113,3 тысячи рублей в сентябре, 116,1 тысячи рублей в октябре

Советский район - 105,9 тысячи рублей в сентябре, 109,4 тысячи рублей в октябре

Судя по списку, понижение цен зафиксировали в пяти районах города, повышение - в трех. Среднее предложение составило 114,1 тысячи рублей.

Добавим, положительную динамику заметили только в классе комфорт - «квадрат» подорожал на 0,69%. При этом премиальная недвижимость подешевела на 1,12%, бизнес-класс - на 1,23%. Максимальное снижение - на 3,6% - отметили в классе бюджетного жилья.

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