В Ростове при столкновении иномарок пострадали четыре человека

От сильного удара иномарку отбросило в припаркованный "Ситроен С-4". Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла 1 ноября около 19:00.

По информации отдела УГИБДД по Ростовской области, 46-летний водитель "Форда Фьюжен" двигался по улице Нансена в сторону улицы Менжинского. При повороте налево иномарка врезалась в "КИА РИО" под управлением 24-летнего водителя. От сильного удара иномарку отбросило в припаркованный "Ситроен С-4", за рулем которого находился 27-летний шофер.

- В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Форд и 32-летний пассажир, а также водитель автомобиля КИА и 17- летняя пассажирка. Они были госпитализированы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)