В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели более 18,3 тысячи дончан

В Ростовской области 18,3 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области 18,3 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора. При этом в ведомстве добавили, что цифры ниже эпидпорога на 2,3 процента.

Кроме того, было выявлено два случая парагриппа, а также заболевшие коронавирусом.

Эпидемиологи говорят, что лучший способ защитить себя, это сделать прививку.

- Вакцинацию лучше всего проводить за 2 – 3 недели до начала роста заболеваемости, делать прививку должен специально обученный медицинский персонал, при этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача, после - 30 минутное наблюдение, - объяснили в Управлении.

Известно, что на Дону прививку от гриппа уже сделали 1,3 млн человек. Но этого пока не достаточно для того, чтобы создать необходимую прослойку для того, чтобы не допустить распространения заболевания.

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