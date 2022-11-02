В Ростове новый парк в Левенцовке назовут в честь медиков, боровшихся с коронавирусом

Сроки и источник финансирования пока остаются не известны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону новый парк в Левенцовке назовут в честь врачей, которые боролись с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в городской администрации. Соответствующий указ подписал глава города Алексей Логвиненко.

Новый объект будет располагаться в границах проспекта Маршала Жукова – улицы Еляна – проспекта 9-го Мая – проспекта Солженицына. На данный момент в указанном месте находится пустырь.

Отметим, что власти сообщили о благоустройстве территории в августе текущего года. Площадь парка составит около 12 гектаров, он будет граничить с озером в карьере в районе ТЭЦ-2. Также рядом с новым объектом будут располагаться поликлиника, спортивный комплекс, храм и несколько учреждений. Сроки и источник финансирования пока остаются не известны.

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