В Ростове ищут родных 84-летней пенсионерки

В Ростовской области нашли 84-летнюю женщину, которая потерялась. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области нашли 84-летнюю женщину, которая потерялась. Об этом сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт Юг". По словам волонтеров, в больнице ростовчанка находится с 26 октября. Но с того времени никто из родных пенсионерки не объявлялся.

- Она называет себя Анна Михайловна Митенкова, - рассказали поисковики. - Была одета в коричневое пальто, серую жилетку, синий халат с цветочным принтом, коричневые сапоги и белый берет. Рост женщины - 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

Если вам что-то известно о близких ростовчанки, позвоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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