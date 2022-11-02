По прогнозам экспертов продажи ипотеки в России в четвертом квартале могут достичь 1,3 трлн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

По оценке ВТБ, в четвертом квартале выдача ипотеки российскими банками может составить 1,3 трлн рублей. Наибольшая активность заемщиков ожидается в декабре. Больше всего клиентов будет интересовать рынок вторичного жилья.

Как отмечают эксперты, спрос населения останется на прежнем уровне, поскольку ключевая ставка пока подниматься не будет и банки постараются сохранить текущие условия по кредитам. Также будут иметь значение программы государственного субсидирования, условия по которым остаются на неизменно низких значениях. Дополнительно застройщики будут предлагать клиентам специальные предложения, характерные для предновогоднего периода.

- В октябре на российском рынке отмечалась характерная осторожность. Если не будет значимых макроэкономических изменений, снижение спроса будет компенсировано до конца года, и российские банки смогут выдать 1,3 трлн рублей ипотеки в целом за квартал. При этом портфель жилищных кредитов может вырасти на 14%, до 14,8 трлн рублей, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в ближайшие месяцы спрос будет концентрироваться, главным образом, в сегменте вторичного жилья.

Отметим, что за 10 месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 753 млрд рублей.