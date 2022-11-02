Полуприцеп с зерном перевернулся на трассе в Ростовской области

Авария произошла рано утром. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе перевернулся полуприцеп с зерном. Груз, который был в контейнере, рассыпался по проезжей части и существенно осложнил дорожное движение. Об этом 2 ноября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 7 утра на участке маршрута Москва - Ростов. Товар на дороге растерял 63-летний водитель «КамАЗа». Предварительно, мужчина не справился с управлением.

Известно, что после случившегося никто не пострадал, только большегруз получил механические повреждения. Сейчас ситуацию уточняют сотрудники полиции.

Донских водителей просят строго придерживаться правил дорожного движения за рулем. Всегда следует выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове при столкновении иномарок пострадали четыре человека

Водитель "Форда Фьюжен" при повороте врезался в автомобиль "КИА РИО" (подробности)