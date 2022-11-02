Россияне получили возможность проводить платежи через СБП с кредитных карт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оплата через СБП была доступна клиентам ВТБ только с дебетовых карт. Сейчас банк запускает C2B-платежи через СБП с кредитных «карт возможностей», текущих и накопительных счетов.

Новый функционал доступен в мобильном приложении для Android и в веб-версии интернет-банка. Для совершения операции клиентам нужно зайти в раздел «Платежи», отсканировать QR-код и выбрать продукт, с которого будет проведена оплата. Комиссия за совершение покупок через СБП не взимается.

- Россияне все активнее совершают платежи через СБП в торговых точках. Объем таких платежей уже превысил 4 млрд рублей. Распространение этого функционала на все доступные в нашем банке карты и счета позволило дополнительно подключить к оплате по QR-коду более миллиона человек. Для торговых предприятий это также выгодно – при проведении транзакций через СБП комиссия за эквайринг намного ниже, – прокомментировал Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.

В мае банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй.