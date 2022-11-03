Проект капремонта подземного перехода на пересечении Буденновского и Московской сделают за 27,9 миллиона рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове запланировали произвести капитальный ремонт одного из подземных переходов. В настоящее время идут поиски подрядчика, который займется созданием проекта. На эти нужды планируется потратить около 28 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен муниципальным специализированным унитарным предприятием по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется разработкой проектной документации на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Буденновского и улицы Московской. В этом переходе находятся мозаичные панно, кроме того, он признан объектом культурного наследия.

Финансировать проведение работ будет сам заказчик. Все работы необходимо выполнить до конца 2023 года.

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Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки до 14 ноября.