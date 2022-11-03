Отключения света в Ростове-на-Дону 3 ноября 2022 года: электричества не будет на протяжении нескольких часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отключения света в Ростове-на-Дону 3 ноября 2022 года: в городе ожидаются новые обесточивания. Электроприборами горожане не смогут воспользоваться на протяжении нескольких часов. Отключения затронут сразу несколько районов города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В четверг, с 9 до 16 часов света не будет на ул. Лермонтовская 156-174, 211-225; ул. Журавлева 129-137; 142-146; ул. Тельмана 155-157.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Портовая 87-97; пер. Новосибирский 2-26, 1-25; пер. Маратовский 1-13, 2-12; пер. Рабочий тупик 1-15, 2-14; пер. Поповский 1-27, 2-34; пер. Авроры 1-27, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91; ул. Амбулаторная 153; пер. Глиссерный 1-53, 2-52; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 51-59, 74-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 29-57, 42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный Спуск 1-35, 2-48; пер. Шефский 1-61, 2-58; пер. Свирский 35-71, 40-78; пер. Ладожский 41-93, 36-100; пер. Тверской 37-97, 38-94; пер. Клязьминский 74-94; ул. Белорусская 90-106; ул. Украинская 109-125, 88-104; просп. 40-летия Победы 81/3, 81/5, 87/4, 93, 95/3.

С 9 до 18 часов отключения ждут жителей ул. Вяземцева 40-52; ул. Гранёная 4-8, 1-19; пер. Конотопский 1-15, 2-24; пер. Технический 1-17, 2-26; ул. Горсоветская 30-34; ул. Школьная 1-11, 2-12; ул. Буйнакская 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37.

С 13 до 17 часов без света останутся жители ул. Седова 36-60, 127-151; пер. Крепостной 18; пер. Державинский 13-17.

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