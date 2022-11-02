Ростовских чиновников и депутатов уличили в предоставлении недостоверных данных о доходах

Прокуроры выявили несколько фактов предоставления недостоверных и неполных сведений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове за десять месяцев установили факты предоставления недостоверных или неполных сведений о доходах, недвижимости и счетах. Об этом сообщила помощник прокурора города Надежда Касьянова в ходе научно-практической конференции по вопросам противодействия коррупции.

По словам помощника прокурора, такие данные поступали от сотрудников полиции районных инспекций ФНС, администрации и ее структурных подразделений, а также от депутатов городской Думы.

— С целью устранения выявленных нарушений прокурорами внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, — прокомментировала Надежда Касьянова.

Кроме того, прокуратура неоднократно выявляла факты конфликта интересов. Например, в одной из школ в подчинении директора работали три его близких родственника, родные сестры и супруга. Сотрудники были уволены по собственному желанию, руководителю учебного заведения объявлено замечание.

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