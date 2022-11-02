В поселке Аютинском появился скоростной интернет

Фото: МегаФон

В поселке Аютинском Ростовской области проживает порядка 10 тысяч человек. До недавнего времени интернет в поселке не отличался высокими скоростями. Теперь же аютинцам доступно улучшенное качество голосовой связи, в том числе, по технологии VoLTE, расширенное покрытие и увеличенные скорости 4G для комфортного использования интернет-услуг.

Как отмечают аналитики, востребованность цифровых сервисов в поселке достаточно большая. С момента запуска 4G жители стали активнее пользоваться интернетом, а трафик в сети оператора увеличился в 10 раз.

- В последние годы многие горожане выбирают для жизни частные дома в тихих и красивых поселках, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. Один из важных параметров для них — наличие скоростного интернета. Ведь он дает возможность не только общаться с близкими, смотреть фильмы и совершать онлайн-покупки, но и удаленно работать или проходить дистанционное обучение. Все это возможно в сети МегаФона, где скорость достигает 30 Мбит/с, — прокомментировал директор оператора в Ростовской области Алексей Барков.

Поселок Аютинский очень привлекателен не только для местных, но и для туристов. Он находится на берегу реки Аюта, его окружает живописная природа Горненского заказника. Чаще всего сюда приезжают гости из Москвы, Краснодара и Ставрополя, которые делятся фотографиями и видео в соцсетях, и используют навигатор, чтобы добраться до места.