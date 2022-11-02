Более 100 млн рублей изъяли у нарушителей таможенники Ростовской области

Сейчас действует запрет на вывоз средств, эквивалентных 10 тысячам долларов США Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала года в Ростовской области у нарушителей изъяли наличными более 100 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые пытались вывезти из страны тайно, без оформления декларации, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

- Всего было возбуждено 11 уголовных дел, также составили 21 административный протокол, - добавили в ведомстве.

Жителям Дона напоминают: с весны 2022 года действует запрет на вывоз средств, эквивалентных 10 тысячам долларов США. Все более крупные суммы должны быть обязательно задекларированы.

При перемещении свыше 100 тысяч долларов к декларации нужно прилагать документы, подтверждающие происхождение финансов.

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