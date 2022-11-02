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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:34

В Новочеркасске запланировали создать особую экономическую зону

Разместить ее планируется на территории индустриального парка
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Новочеркасске запланировали создать особую экономическую зону.

В Новочеркасске запланировали создать особую экономическую зону.

Фото: Правительство РО

В Новочеркасске планируют создать особую экономическую зону. Ее размещение планируется на территории индустриального парка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о планах по созданию особой экономической зоны во время своего визита в Белоруссию. В настоящие время правительство занимается подготовкой заявки, которая будет направлена в министерство экономического развития России.

- Мы задумались о создании в Новочеркасске особой экономической зоны промышленно-производственного типа. И сейчас ведем работу по формированию заявки, – заявил губернатор.

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Реализацию проекта оценили в 10-12 млрд рублей.