Молодежь Ростовской области примет участие в акциях ко Дню народного единства

4 ноября в парке Революции Ростова проведут акцию «Российская ленточка». Фото: сайт правительства РО

Молодежь Ростовской области примет участие в акциях, посвященных Дню народного единства. Всего за несколько дней состоится три масштабных сбора, сообщает сайт донского правительства.

Праздничные мероприятия организуют в Ростове-на-Дону. 3 ноября состоится командная игра «Объединяющая народы». Участники продемонстрируют свои знания о народном искусстве и культурном наследии России.

4 ноября с 13 до 14 часов на Фонтанной площади в парке Революции проведут акцию «Российская ленточка». Молодые люди и девушки раздадут проходим 500 лент, окрашенных в российский триколор.

8 ноября в ДГТУ организуют фестиваль «Дон - многонациональный». На торжество пригласят более тысячи школьников, студентов, общественников и представителей национальных диаспор. Гости смогут посетить интересные дискуссии и круглые столы. Также ожидаются выступления коллективов с танцами и песнями.

Напомним, День народного единства отмечают 4 ноября. Праздник посвящен созданию народного ополчения, которое в 1612 году собрали староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Воины освободили Москву от польских интервентов.

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