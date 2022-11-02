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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:46

В Ростове мужчину осудили за попытку сбыта наркотиков

Молодого человека приговорили к восьми годам колонии
Михаил СТРИЖЕВ
Подсудимого приговорили к восьми годам колонии.

Подсудимого приговорили к восьми годам колонии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове Первомайский районный суд вынес приговор по делу о покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что ростовчанин в сети договорился со знакомым о совместном сбыте наркотиков. Они собирались отправлять заинтересованным лицам сообщения о местоположении тайников с запрещенными веществами. Однако реализовать эти планы не получилось — о них узнал полицейский. При обыске у подсудимого обнаружили полимерные пакеты с наркотиками и весы для фасовки.

Прокурор представил достаточные доказательства причастности подсудимого. Молодого человека признали виновным.

— Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 10 дней в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре города.

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