В Батайске заведующую столовой осудят за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Батайске завершилось расследование уголовного дела в отношении заведующей школьной столовой. Ее обвиняют в совершении преступления по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в марте женщина якобы нарушила дезинфекционный режим и технологический процесс при приготовлении еды. В результате этого 19 учеников обратились за помощью к медикам. У детей было диагностировано острое пищевое отравление.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовое отравление детей в лагере на тренировочных сборах произошло в Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело.