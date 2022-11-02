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НовостиОбщество2 ноября 2022 16:12

В Батайске заведующую столовой осудят за нарушение санитарно-эпидемиологических норм

19 школьников получили острое отравление
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Батайске заведующую столовой осудят за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В Батайске заведующую столовой осудят за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Батайске завершилось расследование уголовного дела в отношении заведующей школьной столовой. Ее обвиняют в совершении преступления по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей". Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в марте женщина якобы нарушила дезинфекционный режим и технологический процесс при приготовлении еды. В результате этого 19 учеников обратились за помощью к медикам. У детей было диагностировано острое пищевое отравление.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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Массовое отравление детей в лагере на тренировочных сборах произошло в Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело.