В Ростовской области в одной из школ обнаружилась нехватка спортинвентаря.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мартыновском районе прокуратура проверила соблюдение закона об образовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выяснили, что в одной из местных школ не было необходимого оборудования для занятия учеников физкультурой и спортом.
- Прокуратурой в районную администрацию внесено представление, в суд направлено исковое заявление об обязании устранить нарушения, - отметили в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск и весь необходимый спортивный инвентарь был закуплен.
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