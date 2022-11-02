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НовостиОбщество2 ноября 2022 18:57

В Шахтах 21 семья из аварийного дома в течение года не могла получить новое жилье

Администрация не принимала никаких мер для решения проблемы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Шахтах 21 семья из аварийного дома в течении года не могла получить новое жилье.

В Шахтах 21 семья из аварийного дома в течении года не могла получить новое жилье.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Шахтах прокуратура заставила администрацию города Шахты выделить квартиры жильцам аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что многоквартирный дом на улице Екатерининской в 2020 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Здание может обрушиться в ближайшее время, но в нем все еще проживают люди. При этом, никаких мер для расселения дома не принимается. Прокуратура приняла возможные меры для соблюдения жилищных прав дончан.

- В суд направлено исковое заявление - обязать орган местного самоуправления устранить нарушения, - говорится в сообщении.

Суд иск удовлетворил. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

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