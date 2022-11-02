В Шахтах полицейские раскрыли кражу из гаража.
Фото: Тимур ХАНОВ.
В Шахтах из гаража местного жителя похитили инструменты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В местный отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что у него из гаража пропали электроинструмент для резки дерева и шуруповерт. Общая стоимость похищенного составила более восьми тысяч рублей. Правоохранители занялись поисками злоумышленника.
Им оказался 33-летний местный житель. Правоохранители выяснили, что дончанин сорвал навесной замок, пробрался в гараж, откуда и забрал инструменты. Все похищенное он продал, а деньги потратил.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в полиции.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.