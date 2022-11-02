В Ростове поймали распространителя наркотиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове полицейские поймали 44-летнего жителя Новочеркасска, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители заметили, что мужчина вел себя подозрительно. Он делал закладки с неизвестным содержимым. При обыске у него обнаружили три зип-пакета с веществом, а на месте происшествия нашли 14 зип-пакетов, замаскированных в черную изоленту. Вещества были отданы на экспертизу, которая подтвердила, что они являются наркотическими, а общая масса составляла 23 грамма.

Полицейские установили, что дончанин покупал наркотики через Интернет, потом раскладывал их в пакетики для дальнейшего сбыта.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, - сообщили в полиции.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двадцати лет. В настоящее время он находится под стражей.

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Он делал закладки на территории региона.