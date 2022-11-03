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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 4:31

В Ростове житель Краснодара купил у дончанина машину в рассрочку и сдал ее в ломбард

Таксист перестал вносить ежемесячные платежи после трех месяцев
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове краснодарец купил у дончанина машину в рассрочку и сдал ее в ломбард.

В Ростове краснодарец купил у дончанина машину в рассрочку и сдал ее в ломбард.

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове местный житель лишился машины и денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился мужчина и рассказал, что он сдавал свой автомобиль Renault Logan в аренду в такси. Позже водитель, который ездил на этой машине, предложил выкупить ее в рассрочку, а владелец согласился. Но через три месяца на его счет перестал поступать оговоренный ежемесячный платеж, а покупатель перестал выходить на связь.

Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Им оказался 41-летний житель Краснодарского края. Он заранее решил не выплачивать всю сумму за арендованный автомобиль и сдал его под залог в ломбард. Вырученные деньги он успел потратить до задержания.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отмечается в сообщении.

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