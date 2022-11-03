Ростовчанин поучаствовал "в программе лояльности" и лишился около 500 тысяч рублей. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове 40-летний местный житель лишился сбережений после звонка телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился ростовчанин и сообщил, что ему поступил звонок с неизвестного номера. Девушка на том конце провода представилась сотрудником одного из банков и предложила мужчине стать участником программы лояльности и возможно понизить процентную ставку по кредиту.

- Девушка общалась со мной уважительно и отвечала на все интересующие меня вопросы. У меня не возникло мысли о том, что это могут быть мошенники, поэтому я сделал все, как мне и говорили, - рассказал в полиции потерпевший.

Злоумышленница сказала ростовчанину, что сначала ей потребуется проверить его счет и попросила назвать код из поступившего смс-сообщения. Дончанин выполнил требования мошенницы, в ответ он услышал, что его данные обрабатываются и ему позже перезвонят.

После получения информации о карте лжесотрудники банка оформили на имя ростовчанина кредит, о котором он не догадывался. На следующий день ему снова позвонили и сообщили, что он стал участником программы, для ее активации от него снова потребовали продиктовать код из смс-сообщения.

- Как только я назвал необходимые цифры звонящему, с моего счета было списано 486 тысяч рублей. Я стал перезванивать на номер, с которого мне звонила девушка, но он уже был недоступен. Тогда я понял, что меня обманули и обратился в полицию, - подытожил свой рассказ ростовчанин.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полицейские проводят мероприятия по розыску преступников.

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