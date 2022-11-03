В Ростове поймали мужчину, оставившего местных жителей без связи. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове с территории организации, предоставляющей услуги связи, были похищены аккумуляторные батареи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился руководитель предприятия с заявлением о краже аккумуляторов. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что злоумышленник заприметил вышку сотовой связи неподалеку от своего дома и решил подзаработать. Вечером он пришел ко входу в организацию, и подобрав момент, когда поблизости не будет прохожих, пробрался в здание. Там он вскрыл металлический ящик под вышкой и вынес оттуда аккумулятор, в результате чего местные жители остались без связи. Все похищенное он сдал на металлолом, а деньги потратил.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый причастен еще к одному аналогичному факту кражи. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении.

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Похищенное злоумышленник продал.