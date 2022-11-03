Пожилого дончанина уже неделю разыскивают в Ростовской области. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области разыскивают пропавшего пожилого мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" Ростовской области.

85-летний Николай Константинович Мунаев 28 октября ушел из дома в селе Сандата Сальского района. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с залысинами и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в теплую куртку, серый пиджак, черный свитер, белую рубашку с рисунком, тельняшку, камуфляжные брюки и серую вязаную шапку.

- Помогите найти человека. Он может находиться в любом городе или районе. Нужна помощь добровольцев, - отмечается в сообщении.

Любую информацию попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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