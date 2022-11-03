Зарплаты на основные нужны не хватило 51% опрошенных в Ростовской области

Больше всего жалоб на уровень зарплат озвучили медики и рабочие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростовской области рассказали, хватает ли им заработной платы на основные нужны. Оказалось, около половины опрошенных не могут покрыть сразу все свои базовые расходы. Об этом говорится в исследовании компании HeadHunter.

Так, о недостаточном уровне оплаты труда заявили 51% респондентов, 27% отметили, что денег хватает, но они быстро тратятся. О нормальном уровне доходов и, соответственно, об отсутствии проблем с финансами сообщили 22% работающих специалистов.

Больше всего жалоб на уровень зарплат озвучили медики и рабочие. Быстрее всего получка заканчивается у людей в возрасте 35-44 лет. Большинство в этом сегменте - женщины. Жители Дона признались, что хотели бы иметь прибавку в основному заработку в размере 15-20 тысяч рублей.

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