Главный санврач Ростовской области отменил обязательную вакцинацию от ковида

Анализ ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции показал, что наблюдается ее стойкая стабилизация.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области отменили обязательную иммунизацию по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан. Соответствующее постановление 14 октября подписал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.
Как сообщается в документе на сайте регионального Роспотребнадзора, анализ ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции показал, что наблюдается ее стойкая стабилизация. В связи с чем было решено признать утратившими силу требования предыдущего постановления об усилении ограничительных мероприятий и о введении карантина в учреждениях соцобслуживания населения Ростовской области.
Отметим, что согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Ростовской области был выявлен 601 человек, заболевший коронавирусом. Всего же в 85 регионах России за прошедшие сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 было 40 443, выписано по выздоровлении было 32 807 человек.
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