Главный санврач Ростовской области отменил обязательную вакцинацию от ковида

Анализ ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции показал, что наблюдается ее стойкая стабилизация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отменили обязательную иммунизацию по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции отдельных групп граждан. Соответствующее постановление 14 октября подписал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.

Как сообщается в документе на сайте регионального Роспотребнадзора, анализ ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции показал, что наблюдается ее стойкая стабилизация. В связи с чем было решено признать утратившими силу требования предыдущего постановления об усилении ограничительных мероприятий и о введении карантина в учреждениях соцобслуживания населения Ростовской области.

Отметим, что согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Ростовской области был выявлен 601 человек, заболевший коронавирусом. Всего же в 85 регионах России за прошедшие сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 было 40 443, выписано по выздоровлении было 32 807 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области с 1 июня отменили коронавирусные ограничения

Соответствующий документ подписал глава региона (подробнее)