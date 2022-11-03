В Ростовской области стали чаще пользоваться доставкой продуктов питания. Фото: Евгения ГУСЕВА

С января по сентябрь 2022 года жители Ростовской области стали чаще пользоваться сервисом доставки продуктов питания. По данным СберМаркета, в ТОП самых популярных продуктов вошли товары местного производства.

Аналитики отмечают, что с частотой минимум раз в месяц доставку заказывают все больше жителей региона. Причем потребители уже ощутили удобство сервиса перед походом оффлайн в магазин и предпочитают планировать доставку заранее к определенному времени: за январь-сентябрь 2022 года заказов с плановой доставкой было почти в два раза больше, чем с быстрой.

По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антона Усачева, банк особое внимание уделяет развитию e-grocery, создавая альтернативу традиционному ритейлу. Смена потребительских привычек в пандемию, появление новых игроков на рынке стали драйвером для развития онлайн-продаж.

Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: пресс-служба Сбербанка

- Мы видим это на примере Ростовской области: общее количество заказов в нашем сервисе выросло на 13% по сравнению со всем прошлым годом, - уточняет Антон Усачев. - Банк старается окружить клиентов полезными цифровыми сервисами. Доставка продуктов позволяет экономить время на поход в магазин. Удобно, что заказ можно оплачивать бонусами СберСпасибо.

Отметим, что чаще всего ростовчане заказывают хлеб, свежие фрукты и овощи, молочные продукты, яйца, сахар, мясо птицы и растительные масла.

А одними из самых популярных продуктов являются товары местного производства. Например, в категории «Хлеб» около 65% от всех покупок приходится на хлеб «Аютинский», а при выборе яиц ростовчане чаще заказывают "Желток Солнца". Что касается молочной продукции, то покупатели региона предпочитают марки «Кубанская Буренка» и «Кубанский молочник».