Многокилометровая пробка сковала дорогу между Батайском и Ростовом

Автомобилисты пожаловались на утреннюю пробку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многокилометровая пробка сковала трассу между Байском и Ростовом. Об этом автомобилисты сообщили в социальных сетях.

По словам автомобилистов, пробка на Восточном шоссе возникла из-за нескольких аварий.

— Недоброе утро у батайчан, которые сегодня едут в Ростов. Образовалась пробка, как в старые добрые времена.

Движение оказалось затруднено между Ростовом и Батайском. Фото: соцсети.

При этом, по данным сервисов «Яндекс.Карты» и «Google.Карты», прямо сейчас серьезных заторов на трассе не зарегистрировано.

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