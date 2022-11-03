Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 ноября 2022 7:53

Многокилометровая пробка сковала дорогу между Батайском и Ростовом

По словам водителей, затор возник на Восточном шоссе
Михаил СТРИЖЕВ
Автомобилисты пожаловались на утреннюю пробку.

Автомобилисты пожаловались на утреннюю пробку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многокилометровая пробка сковала трассу между Байском и Ростовом. Об этом автомобилисты сообщили в социальных сетях.

По словам автомобилистов, пробка на Восточном шоссе возникла из-за нескольких аварий.

— Недоброе утро у батайчан, которые сегодня едут в Ростов. Образовалась пробка, как в старые добрые времена.

Движение оказалось затруднено между Ростовом и Батайском. Фото: соцсети.

Движение оказалось затруднено между Ростовом и Батайском. Фото: соцсети.

При этом, по данным сервисов «Яндекс.Карты» и «Google.Карты», прямо сейчас серьезных заторов на трассе не зарегистрировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 3,2 миллиона потратят на проект для ремонта на пересечении Кировского и Большой Садовой

Желающие принять участие в конкурсе могут подать свои заявки до 14 ноября. (Подробности)