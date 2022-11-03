В Ростове власти прокомментировали расклейку инструкций на случай воздушной тревоги

Листовки появились в подъездах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ростовские власти прокомментировали появление инструкций на случай воздушной тревоги в многоквартирных домах. В администрации сообщили, что управление по делам ГО и ЧС проводит плановые мероприятия по проверке готовности к чрезвычайным ситуациям.
— К полномочиям Управления также относится плановое информирование жителей о действиях при угрозе ЧС, — говорится в сообщении.
В настоящее время управление также проверяет системы оповещения населения, состояние защитных сооружений и укрытий, планов эвакуации населения.
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