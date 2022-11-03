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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:24

В Ростове власти прокомментировали расклейку инструкций на случай воздушной тревоги

О действиях при угрозе чрезвычайной ситуации жителей информирует управление ГО и ЧС
Михаил СТРИЖЕВ
Листовки появились в подъездах.

Листовки появились в подъездах.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские власти прокомментировали появление инструкций на случай воздушной тревоги в многоквартирных домах. В администрации сообщили, что управление по делам ГО и ЧС проводит плановые мероприятия по проверке готовности к чрезвычайным ситуациям.

— К полномочиям Управления также относится плановое информирование жителей о действиях при угрозе ЧС, — говорится в сообщении.

В настоящее время управление также проверяет системы оповещения населения, состояние защитных сооружений и укрытий, планов эвакуации населения.

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