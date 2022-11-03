Люди с ограниченными возможностями получат более широкий доступ к финансовым услугам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийское общество слепых (ВОИ) совместно с ВТБ будет развивать цифровые сервисы и доступность финансовых услуг для людей с инвалидностью. Для этого банк и ВОИ подписали специальное соглашение о сотрудничестве, которое позволит улучшить качество обслуживания людей с особенностями и повысит уровень их доступа к финансовым продуктам. Банк будет расширять спектр финансовых услуг, которые доступны инвалидам по месту жительства и в каналах дистанционного обслуживания.

- Банк последовательно расширяет поддержку наиболее уязвимых категорий населения, в том числе, в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал». Сегодня в России несколько миллионов человек имеют инвалидность и, к сожалению, для них привычные финансовые услуги не всегда доступны. Сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов позволит нам эффективнее поддерживать клиентов, понимать, в каких услугах они нуждаются, и разрабатывать для них адресные финансовые продукты, – комментирует Анатолий Печатников.

По словам председателя Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Михаила Терентьева в ближайшее время пройдут самые разные совместные мероприятия, направленные на понимание особых потребностей людей с инвалидностью различных нозологий и повышение качества обслуживания самых широких слоев населения.

Банк с 2020 года активно адаптирует свои продукты и услуги для клиентов с инвалидностью: действует специальная программа, направленная на расширение доступа в офисы для клиентов с ограниченными возможностями, отделения оснащены тактильным оборудованием и т.п. Многое сделано для возможностей обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей. Также ведется работа над адаптацией сервисов для пользователей с нарушениями моторики, глухих, клиентов с дислексией и ментальными нарушениями.