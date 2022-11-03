В Ростове на улице Сарьяна и проспекте 40-летия Победы организуют выделенные полосы

В донской столице создано более 36,7 километров выделенных полос. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы на заседании комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности предложили ввести на двух улицах донской столицы, Сарьяна и 40-летия Победы, выделенные полосы для пассажирских автобусов, которые позволяют пассажирскому транспорту ходить по графику.

По данным, которые привел замглавы администрации Ростова по транспорту Дмитрий Симков, в настоящий момент в донской столице - более 36,7 километров выделенных полос. Только в 2021 году появились полосы по улицам Дачной, Немировича-Данченко и 56-й Армии на участке от Таганрогской до Вавилова. В планах властей также было выделение полосы по Вавилова, от Дачной до площади 2-й Пятилетки. Однако Управление ГИБДД выступило против. В 2022 году в Ростове спецполоса появилась от улицы Неклиновская до Королева, 1 Д.

- За последнее время проведена колоссальная работа, результаты которой на себе ощущают как водители, так и пассажиры, - заявил председатель профильной комиссии городской Думы Магомед Дарсигов. – За выделенными полосами – будущее, так как они позволят транспортным компаниям работать по расписанию, ростовчанам без помех и быстрее, чем на личном автомобиле, добираться из дому на работу и обратно, а также разгрузить центр Ростова.

Сейчас в мэрии думают об организации выделенных полос на улице Сарьяна и проспекте 40-летия Победы. Однако для этого нужно будет ограничить или совсем ликвидировать парковки. В то же время на Красноармейской улице создавать выделенные полосы не планируется, поскольку в таком случае средняя скорость автобусов снизится на 14%. Также на 25% может увеличиться плотность транспортного потока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове появится новые выделенные полосы для общественного транспорта

Рассказываем, где именно (подробнее)