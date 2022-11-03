В Ростове 3 ноября усилили контроль на въездах в город

Управление ГИБДД объяснило возникшие пробки на въезде в Ростов усилением контроля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Управление ГИБДД по Ростовской области объяснило возникшие утром 3 ноября пробки на въезде в Ростов-на-Дону усилением контроля.
- Пробки будут везде, - пояснили ситуацию на дорогах в Управлении ГИБДД. - Усилили контроль на въездах в город.
Также в ведомстве уточнили, что такое внимание к автомобильному транспорту было вызвано «указанием руководства».
Ранее сообщалось, что в утренние часы в четверг, 3 ноября, на подъезде к Ростову-на-Дону, от кольцевой развязки до поста ДПС на Ворошиловском мосту, образовалась многокилометровая пробка.
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