В Ростове 3 ноября усилили контроль на въездах в город

Управление ГИБДД объяснило возникшие пробки на въезде в Ростов усилением контроля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление ГИБДД по Ростовской области объяснило возникшие утром 3 ноября пробки на въезде в Ростов-на-Дону усилением контроля.

- Пробки будут везде, - пояснили ситуацию на дорогах в Управлении ГИБДД. - Усилили контроль на въездах в город.

Также в ведомстве уточнили, что такое внимание к автомобильному транспорту было вызвано «указанием руководства».

Ранее сообщалось, что в утренние часы в четверг, 3 ноября, на подъезде к Ростову-на-Дону, от кольцевой развязки до поста ДПС на Ворошиловском мосту, образовалась многокилометровая пробка.

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