Из-за долга в 250 тысяч рублей дончанина не выпустили за границу

Мужчине пришлось заплатить все, что требовалось законом. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростовской области мужчина не смог уехать за границу, так как оказался должником. Об этом сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов.

Как оказалось, он должен был оплатить таможенные платежи в размере больше 250 тысяч рублей. Но этого не сделал.

- В срок, установленный законом, сумму долга дончанин не оплатил, - добавили в Управлении. - В связи с чем, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17 604 рублей и постановление о временном ограничении выезда за пределы РФ.

По работе мужчина должен был отправиться за рубеж. Но оказалось, что сделать этого не сможет. В итоге, ему пришлось оплатить долг.

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