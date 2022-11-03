В Ростове 3 ноября пообещали ясную погоду

В ночные часы в Ростове температура воздуха — 1-3 градуса, а в дневные — 7-9 градусов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове-на-Дону синоптики обещают 3 ноября ясную с прояснениями погоду. Об этом сообщается в сводке Ростовского гидрометцентра.

Ночью и утром прогнозируется небольшой дождь. А вот днем - без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха — 1-3 градуса, в дневные — 7-9 градусов.

По Ростовской области тоже будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный и северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от 0 до 5 градусов. При прояснениях столбик термометра опустится до минус 3 градусов. Днем по области будет от 3 до 8 градусов, по югу - до 11 градусов.

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