В Ростове распространили инструкции о том, как действовать в чрезвычайной ситуации

Объявления расклеили в многоквартирных домах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону распространили инструкции о том, как действовать в чрезвычайной ситуации. Объявления стали появляться в подъездах многоквартирных домов.

В администрации пояснили, что информирование жителей о действиях при угрозе ЧС — одно из плановых мероприятий управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Кроме этого ведомство занимается проверкой органов управления, сил и средств реагирования на возможные ЧС.

— Комплекс мероприятий включает: проверку систем оповещения населения, состояния защитных сооружений и укрытий, планов эвакуации населения, — сообщили в мэрии.

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Уточняется перечень защитных сооружений. (Подробности)