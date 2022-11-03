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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:08

Президент Республики Беларусь пожелал жителям Ростовской области мужества и стойкости

По словам Александра Лукашенко, жители донского региона «находятся на передовой»
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Александр Лукашенко пожелал жителям Ростовской области преодолеть проблемы. Фото: пресс-служба донского правительства.

Александр Лукашенко пожелал жителям Ростовской области преодолеть проблемы. Фото: пресс-служба донского правительства.

Во время встречи губернатора Ростовской области Василия Голубева с Президентом Республики Беларусь 3 ноября в Минске Александр Лукашенко пожелал жителям Дона мужества и стойкости. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

- Вам там непросто в связи с конфликтом в Украине, - отметил белорусский лидер. - Вы находитесь на передовой. Мы это чувствуем, мы это точно хорошо знаем.

Александр Лукашенко пожелал жителям Ростовской области преодолеть те проблемы, которые дополнительно упали на их плечи.

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