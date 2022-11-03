В Ростовской области обнаружили 120 тонн зараженного подсолнечника

Семечки содержали примесь амброзии полынолистной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время проверки обнаружили 120 тонн зараженного подсолнечника. В партии содержалась примесь сорняка - амброзии полынолистной. Это считается нарушением, сообщает управление Россельхознадзора.

- Некачественную поставку нашли в Матвеево-Курганском районе. Индивидуальному предпринимателю выписали предостережение, - рассказали в ведомстве.

Известно, что собственник уже отправил свой товар на переработку, которая должна «лишить жизнеспособности карантинную составляющую».

В Россельхознадзора добавили, что о засоренных партиях владельцы должны немедленно извещать все необходимые надзорные инстанции. Это следует делать при первых сомнениях в качестве поставляемого продукта.

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