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НовостиОбщество3 ноября 2022 10:02

В Ростовской области обнаружили 120 тонн зараженного подсолнечника

Теперь эту партию отправили на переработку
Ангелина СКИБА
Семечки содержали примесь амброзии полынолистной

Семечки содержали примесь амброзии полынолистной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время проверки обнаружили 120 тонн зараженного подсолнечника. В партии содержалась примесь сорняка - амброзии полынолистной. Это считается нарушением, сообщает управление Россельхознадзора.

- Некачественную поставку нашли в Матвеево-Курганском районе. Индивидуальному предпринимателю выписали предостережение, - рассказали в ведомстве.

Известно, что собственник уже отправил свой товар на переработку, которая должна «лишить жизнеспособности карантинную составляющую».

В Россельхознадзора добавили, что о засоренных партиях владельцы должны немедленно извещать все необходимые надзорные инстанции. Это следует делать при первых сомнениях в качестве поставляемого продукта.

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