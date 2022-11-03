Ростовская команда стала призером Всероссийской специальной Олимпиады в Санкт-Петербурге

Команда из Ростова - герои Специальной олимпиады в северной столице. Фото: клуб «Комета»

Команда «Комета» с «особенными» футболистами из Ростова стала призером Всероссийской специальной олимпиады в Санкт-Петербурге, где выступили более 500 спортсменов из 23 регионов. Эти соревнования проводятся для спортсменов с особенностями интеллектуального развития. Как рассказал директор по развитию Специальной олимпиады в Ростовской области Вадим Дуравкин, который также тренирует детей, для 18 спортсменов — двух команд - это не только состязание, но и большое приключение.

- Ребята весь год тренировались и попали на крупные соревнования впервые в жизни. Для многих это было удивительное путешествие с друзьями и родителями, потому что они никогда не выезжали из города, не ездили на поезде, - делится Вадим Васильевич. - Они увидели на соревнованиях много таких же детей, почувствовали себя увереннее, нашли друзей.

Собраться в дорогу помог депутат Гордумы Ростова, куратор проекта партии «Единая Россия» «Особенное детство» в Кировском районе Павел Кузьмин. Закупил новую форму, мячи, тренировочные сумки и другой инвентарь. Уже полтора года он шефствует над командой и помогает каждый месяц.

- Очень рад за ребят! Если честно, то сам не ожидал таких результатов за небольшой промежуток времени, - признается Павел Кузьмин. - Спасибо большое тренерам за качественную подготовку и родителям за веру в своих детей и огромную поддержку. Вы все молодцы! Остаюсь вашим самым преданным болельщиком!

Всего за две недели до Питера у ростовчан была проба мяча в Сочи. Набравшись опыта со сложными соперниками, ребята показали себя в северной столице.

Старшая команда сыграла в турнире по юнифайд футболу, где вместе играют обычные ребята и с ограниченными возможностями здоровья. А младшие встретились с командами особенных детей в своем отдельном дивизионе.

«Комета» одержала несколько побед и заняла второе место в юнифайд футболе и третье — среди особенных команд в своих дивизионах. Теперь их ждут на Единых международных играх Специальной олимпиады в Казани в январе.