В 2023 году изменятся правила приема абитуриентов в ДГТУ

Фото:​​ пресс-служба ДГТУ

В 2023 году Донской государственный технический университет изменит правила приема на бакалавриат, специалитет и магистратуру. Обновление коснется квот, перечня программ, а также отбора в Передовую инженерную школу вуза.

Как уточнили в вузе, абитуриенты при подаче заявлений должны будут ранжировать программы. Принимать на обучение будут на основании однопрофильного или многопрофильного конкурса.

- Разница между этими двумя технологиями существенна. В первом случае конкурс проводится на конкретную программу или на несколько в пределах одной специальности. При многопрофильном конкурсе речь идет о целом наборе программ по различным направлениям, - пояснил проректор по учебной работе опорного университета Владимир Колодкин.

Отметим, что программы будут отличаться вариативностью образовательных пространств, которые устроены по-разному и предлагают различные подходы и методологии обучения. Это в том числе проект «Т-университет», Институт перспективного машиностроения «Ростсельмаш», Институт опережающих технологий «Школа Икс».

Важным нововведением станет включение в Правила приёма новых образовательных программ, разработанных и реализуемых Институтом перспективного машиностроения «Ростсельмаш» в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Относительно мест на потоках ввели понятие совмещенной квоты.

- Теперь, если вуз не сможет выделить по какому-либо направлению среди бюджетных мест отдельно целевую, специальную или особую квоту, он оставляет за собой право выделить совмещенную квоту, очередность зачисления по которой университет также устанавливает самостоятельно, - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ДГТУ Степан Буряков.

При этом для детей, чьи родители участвуют в специальной операции, отдельно выделили не менее 10% бюджетных мест.

Добавим, для поступающих со средним профессиональным образованием оптимизируют количество вступительных экзаменов. Также было детализировано количество баллов за участие во всероссийских олимпиадах.

Сроки приема документов и даты зачисления сделали едиными для поступающих на все формы обучения по направлениям бакалавриата и специалитета. Документы нужно успеть оформить в период с 20 июня по 25 июля.

Подробнее с изменениями в правилах приема можно ознакомиться по ссылке.