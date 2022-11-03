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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 10:23

В центре Ростова столкнулись иномарка и пассажирский автобус

Об этом рассказали очевидцы происшествия
Ангелина СКИБА
Легковушка въехала в маршрут № 4. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Легковушка въехала в маршрут № 4. Фото: группа в VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове на пересечении Московской и Халтуринского иномарка врезалась в пассажирский автобус. Видео с места происшествия сегодня, 3 ноября, в одном из городских пабликов опубликовали очевидцы.

По словам ростовчан, легковушка въехала в маршрут № 4. Предварительно, из 10 человек, которые находились в салоне общественного транспорта, никто не пострадал.

За рулем легковушки была женщина. По всей видимости, водитель не смогла затормозить авто, и удар произошел на полном ходу. После столкновения у машины оказались серьезно повреждены капот и бампер.

В отделе пропаганды УГИБДД детали случившегося еще уточняют, поэтому официального комментария пока нет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», заторов в районе аварии сейчас не наблюдается.

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