Экстренные службы Ростовской области переведут на усиленный режим работы

Уже сейчас на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 специалистов. Фото: сайт правительства РО

Экстренные службы Ростовской области во время ноябрьских праздников будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- На Дону создана мощная система безопасности. В нее входят 31 поисково-спасательное подразделение, 49 пожарных частей , 42 муниципальных формирования. В общей сложности, на помощь жителям региона готовы прийти более 2,5 тысячи пожарных и спасателей, - уточнил Вадим Артемов.

Добавим, уже сейчас на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 специалистов, в готовности - 300 единиц техники. Такое же количество сил и средств будет находиться в резерве.

Жителям Ростовской области напоминают: при любых происшествиях следует обращаться по номеру «112».

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